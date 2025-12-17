Gilmore Girls
Folge 12: Am Haken
42 Min.Folge vom 17.12.2025
Lorelai und Rory misten ihre gesamte Garage aus, die ihnen jahrelang als riesige Abstellkammer gedient hat. Jetzt allerdings braucht Lane einen Proberaum für ihre Band und da wollen die Gilmores gerne aushelfen. Paris versucht derweil während einer Schulratssitzung, Rory des Amtes der stellvertretenden Präsidentin zu entheben. Das endet damit, dass beide beim Schulleiter im Büro landen ... Luke und Taylor geraten auch mal wieder aneinander.
