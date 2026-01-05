Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Eine heimliche Affäre

sixxStaffel 4Folge 10vom 05.01.2026
Eine heimliche Affäre

Eine heimliche AffäreJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 10: Eine heimliche Affäre

43 Min.Folge vom 05.01.2026

Nach ihrer Rückkehr aus den Semesterferien ist Rory entsetzt, dass Paris an der Uni geblieben und die Zeit mit ihrer Affäre, dem 60-jährigen Professor Flemming, verbracht hat. In Stars Hollow fängt Lorelai nach langem Zögern doch eine Affäre mit Jason an, hält es aber vor ihren Eltern geheim ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 2 Staffeln und Folgen