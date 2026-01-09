Gilmore Girls
Folge 14: Land unter
43 Min.Folge vom 09.01.2026
Rory versinkt an der Uni in Arbeit und befürchtet, sich zu viel aufgehalst zu haben. Außerdem vermisst sie ihre Freundin Lane, die momentan in einer misslichen Lage steckt. Da sie ihre Mutter telefonisch nur schwer erreichen kann, rast sie zu Lorelais Hotel und findet dort nicht ihre Mutter, sondern nur Dean vor.
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH