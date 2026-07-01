Gilmore Girls
Folge 12: Abgefahren
42 Min.Folge vom 01.07.2026
Lukes Schwester, die Mutter von Jess, taucht überraschend in der Stadt auf. Luke misstraut seiner Schwester, und seine Bedenken erweisen sich als berechtigt, denn Jess' Mutter gibt ihrem Sohn gegen Lukes Willen sein Auto wieder. Prompt kommt es auf der Straße zu einer unangenehmen Begegnung mit der Polizei. Lorelai weigert sich unterdessen, ihren Eltern von Jason zu erzählen. Wie lange lässt sich ihr Liebhaber das Versteckspiel noch gefallen?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH