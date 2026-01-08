Gilmore Girls
Folge 13: In Sachen Liebe
43 Min.Folge vom 08.01.2026
Jess' Mutter Liz hat einen neuen Freund, und ihr Bruder Luke befürchtet das Schlimmste - schließlich waren ihre bisherigen Partner allesamt ziemliche Versager. Luke sieht ganz genau hin und muss feststellen, dass Liz' neuer Freund tatsächlich anders ist als die anderen. Er beschließt, seiner Schwester zu vertrauen und ein besseres Verhältnis mit ihr aufzubauen. Unterdessen macht Jess seiner Ex-Freundin Rory kurz vor seiner Abreise ein überraschendes Geständnis.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH