Gilmore Girls

In Sachen Liebe

Staffel 4Folge 13vom 08.01.2026
Folge 13: In Sachen Liebe

43 Min.Folge vom 08.01.2026

Jess' Mutter Liz hat einen neuen Freund, und ihr Bruder Luke befürchtet das Schlimmste - schließlich waren ihre bisherigen Partner allesamt ziemliche Versager. Luke sieht ganz genau hin und muss feststellen, dass Liz' neuer Freund tatsächlich anders ist als die anderen. Er beschließt, seiner Schwester zu vertrauen und ein besseres Verhältnis mit ihr aufzubauen. Unterdessen macht Jess seiner Ex-Freundin Rory kurz vor seiner Abreise ein überraschendes Geständnis.

