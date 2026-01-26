Gilmore Girls
Folge 3: Der Kaffee danach
43 Min.Folge vom 26.01.2026
Lorelai übernachtet das erste Mal bei Luke und ist erschrocken, dass er keinen Kaffee im Haus hat. Da ein Morgen ohne eine große Portion Koffein nicht denkbar ist, wirft sich Lorelai Lukes Karohemd über und eilt zum Diner - so schnell wird man zum Stadtgespräch. Emily und Richard schweigen sich weiterhin an. Als Richard abends jedoch überraschend das Haus verlässt, wird Emily neugierig und folgt ihm.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH