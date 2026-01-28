Gilmore Girls
Folge 5: Ein Date zu viert
42 Min.Folge vom 28.01.2026
Lorelai lädt Luke, Dean und Rory zu einem Date zu viert ein, in der Hoffnung, dass sich die Lage zwischen den Beteiligten etwas entspannt. Von Entspannung ist jedoch keine Spur: Luke macht Dean zur Schnecke und sagt ihm ins Gesicht, dass Rory einen besseren Mann als ihn verdient hätte. Emily kann sich währenddessen nicht so recht erklären, was hinter Richards nächtliche Eskapaden steckt und warum im Poolhaus eine Glitzerweste liegt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH