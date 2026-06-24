Gilmore Girls
Folge 7: Sprung ins Ungewisse
42 Min.Folge vom 24.06.2026
Emily besteht darauf, Lorelais Freund Luke ganz offiziell bei einem Abendessen kennenzulernen. Natürlich hält die feine Dame nicht viel von dem Restaurant-Besitzer und lässt ihn das auch deutlich spüren. Selbst Richard verhält sich unangemessen und Lorelai versinkt bald im Erdboden. Unterdessen betritt Rory für einen Artikel unbekannte Gefilde.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH