Gilmore Girls - Staffel 5 Folge 6 vom 29.01.2026
Folge 6: Tanz der Hormone

43 Min.

Sookie ist kaum wiederzuerkennen und temperamentvoller denn je im Umgang mit den Hotelgästen. Bald merkt sie jedoch, was der Grund für ihre Unausgeglichenheit ist. Unterdessen soll Rory für die Uni-Zeitung Reportagen schreiben und macht sich auf die Suche nach spannenden Themen. Als sie zufällig im Waschraum ein Mädchen im Ballkleid und mit einer Affenmaske erspäht, geht sie der Sache auf den Grund.

