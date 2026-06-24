Gilmore Girls
Folge 8: Katerstimmung
43 Min.Folge vom 24.06.2026
Luke hat sich die größte Mühe gegeben, ein feines Abendessen für Lorelai zu zaubern. Der gemeinsame Abend verläuft anders als geplant, als plötzlich ein frustrierter T.J. vor der Tür steht. Unterdessen veranstalten Emily und Richard eine Party, auf der Rory junge Männer aus gutem Hause kennenlernen soll, um Dean zu vergessen. Rory verlässt die Feier genervt an der Seite von Logan und Dean trifft eine traurige Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Gilmore Girls
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH