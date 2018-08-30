Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Global Gladiators

Eine Schlammschlacht unter Promis

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 30.08.2018
Eine Schlammschlacht unter Promis

Eine Schlammschlacht unter PromisJetzt kostenlos streamen

Global Gladiators

Folge 2: Eine Schlammschlacht unter Promis

97 Min.Folge vom 30.08.2018Ab 12

Beim Match-Race müssen die Gladiatoren im gefluteten Reisfeld gegeneinander antreten und einen schwierigen Parcours meistern. Welches Team hat die Nase vorn und gewinnt den Höllenritt im Matsch? Willkommen in der "Promi-Schleuder"! Jedes Team schleudert ein Mitglied mit einer durch die Luft. Der "Geschleuderte" versucht im Flug, mit einem Ball auf einen Dosenturm zu werfen. Wer die meisten Dosen umhaut, gewinnt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Global Gladiators
ProSieben
Global Gladiators

Global Gladiators

Alle 2 Staffeln und Folgen