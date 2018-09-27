Zum Inhalt springenBarrierefrei
Global Gladiators

Abschiede und letzte Chancen

ProSiebenStaffel 2Folge 5vom 27.09.2018
Abschiede und letzte Chancen

88 Min.Folge vom 27.09.2018Ab 12

Eine letzte Chance auf das Finale. Sabia, Sabrina, Ben und Manuel haben noch die Chance sich für das große Finale zu qualifizieren. In den Challenges "Deep Blue Cage" und "Kings of the Island" müssen sich die Gladiatoren ihren Ängsten stellen.

