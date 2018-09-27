Abschiede und letzte ChancenJetzt kostenlos streamen
Global Gladiators
Folge 5: Abschiede und letzte Chancen
88 Min.Folge vom 27.09.2018Ab 12
Eine letzte Chance auf das Finale. Sabia, Sabrina, Ben und Manuel haben noch die Chance sich für das große Finale zu qualifizieren. In den Challenges "Deep Blue Cage" und "Kings of the Island" müssen sich die Gladiatoren ihren Ängsten stellen.
