Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Global Gladiators

Das spektakuläre Finale im paradiesischen Thailand

ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 04.10.2018
Das spektakuläre Finale im paradiesischen Thailand

Das spektakuläre Finale im paradiesischen ThailandJetzt kostenlos streamen

Global Gladiators

Folge 6: Das spektakuläre Finale im paradiesischen Thailand

92 Min.Folge vom 04.10.2018Ab 12

Schiffbruch bei "Global Gladiators": Im Finale müssen sich die Gladiatoren am Strand ein eigenes Floß bauen - und damit so schnell wie möglich aufs offene Meer hinausfahren. Welcher Promi hat die nötige Ausdauer und wird "Global Gladiator" 2018?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Global Gladiators
ProSieben
Global Gladiators

Global Gladiators

Alle 2 Staffeln und Folgen