Das spektakuläre Finale im paradiesischen Thailand
Global Gladiators
Folge 6: Das spektakuläre Finale im paradiesischen Thailand
92 Min.Folge vom 04.10.2018Ab 12
Schiffbruch bei "Global Gladiators": Im Finale müssen sich die Gladiatoren am Strand ein eigenes Floß bauen - und damit so schnell wie möglich aufs offene Meer hinausfahren. Welcher Promi hat die nötige Ausdauer und wird "Global Gladiator" 2018?
Global Gladiators
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben