Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch: America's Backyard Gold

Die Gold-Wüste

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 04.01.2026
Die Gold-Wüste

Die Gold-WüsteJetzt kostenlos streamen

Goldrausch: America's Backyard Gold

Folge 2: Die Gold-Wüste

44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

In der Mojave-Wüste wurde 1977 mithilfe eines Metalldetektors ein Nugget im Wert von 275 000 Dollar gefunden. Doch im Sand ist noch mehr zu holen, da die Ödnis in früheren Zeiten von goldführenden Flüssen durchzogen war.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Goldrausch: America's Backyard Gold
Kabel Eins Doku
Goldrausch: America's Backyard Gold

Goldrausch: America's Backyard Gold

Alle 1 Staffeln und Folgen