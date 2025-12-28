Goldrausch: America's Backyard Gold
Folge 2: Die Gold-Wüste
44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
In der Mojave-Wüste wurde 1977 mithilfe eines Metalldetektors ein Nugget im Wert von 275 000 Dollar gefunden. Doch im Sand ist noch mehr zu holen, da die Ödnis in früheren Zeiten von goldführenden Flüssen durchzogen war.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Goldrausch: America's Backyard Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH