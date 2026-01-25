Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch: America's Backyard Gold

Der Verlobungsring

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 25.01.2026
Der Verlobungsring

Der VerlobungsringJetzt kostenlos streamen

Goldrausch: America's Backyard Gold

Folge 8: Der Verlobungsring

44 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Im Pacolet River in South Carolina, darf ohne Genehmigung geschürft werden. Dave Turin trifft einen Mann, der Gold im Wert von 5000 Dollar sammeln konnte. Teure Ausrüstung? Fehlanzeige.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Goldrausch: America's Backyard Gold
Kabel Eins Doku
Goldrausch: America's Backyard Gold

Goldrausch: America's Backyard Gold

Alle 1 Staffeln und Folgen