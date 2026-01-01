Goldrausch: America's Backyard Gold
Folge 6: Strandgold
45 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Dave Turin streift durch seine Heimat Oregon. Im Whitehorse Creek zeigt ein Goldsucher eine effektive Methode, um das wertvolle Edelmetall ausfindig zu machen. Im Rogue River führt hingegen eine andere Strategie zum Erfolg.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH