Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch: America's Backyard Gold

Der steinige Weg zum Erfolg

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 11.01.2026
Der steinige Weg zum Erfolg

Der steinige Weg zum ErfolgJetzt kostenlos streamen

Goldrausch: America's Backyard Gold

Folge 4: Der steinige Weg zum Erfolg

44 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Montana ist berühmt für seine atemberaubende Natur und gilt als Paradies für Schatzsucher. Aus einem einzigen Eimer Erz kann man beispielsweise Gold im Wert von circa 20 Dollar gewinnen. Auch in alten stillgelegten Minen können kostbare Reichtümer gewonnen werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Goldrausch: America's Backyard Gold
Kabel Eins Doku
Goldrausch: America's Backyard Gold

Goldrausch: America's Backyard Gold

Alle 1 Staffeln und Folgen