Goldrausch in Alaska
Folge vom 21.05.2025: Das Ende der Geduld
44 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
Das ganze Team schuftet, nur Ash Philips macht eine Zigarettenpause. Da reißt Brennan Ruault der Geduldsfaden. Der Goldgräber ist mit der Arbeitseinstellung seiner Kollegin unzufrieden. Und es ist nicht das erste Mal, dass er am Schribner Creek eingreifen muss. Doch Brennans Kritik stößt nicht auf offene Ohren. Die Situation eskaliert. Rick Ness bezahlt derweil die letzte Rate für seinen Claim. Damit ist er nun offiziell Grundeigentümer. Er besitzt 800 Hektar edelmetallhaltigen Boden. In manchen Zeiten dachte der Schatzsucher, dass dieser Tag nie kommen würde.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.