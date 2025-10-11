Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das schwarz-weiße Makeover

sixxStaffel 3Folge 10vom 11.10.2025
Das schwarz-weiße Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 10: Das schwarz-weiße Makeover

41 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 6

Ach du Schreck! Als Mina und Karen ihr neuestes Projekt in Fountain Square besichtigen, schleichen die Hausschlangen des Vorbesitzers noch durch die Zimmer. Und auch das Fundament des Hauses lässt zu wünschen übrig ...

