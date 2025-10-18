Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Backsteinhaus-Makeover

sixxStaffel 3Folge 12vom 18.10.2025
Das Backsteinhaus-Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 12: Das Backsteinhaus-Makeover

41 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 6

Mina und Karen wollen heute ein 185 Quadratmeter großes Backsteingebäude in ein echtes Traumhaus verwandeln. Durch die Ziegel ist es gar nicht so einfach, den Grundriss zu verändern oder Fenster zu versetzen. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen.

