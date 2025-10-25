Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Großelternhaus-Makeover

sixxStaffel 3Folge 13vom 25.10.2025
Das Großelternhaus-Makeover

Folge 13: Das Großelternhaus-Makeover

41 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 6

Heute restaurieren Mina und Karen ein 230 Quadratmeter großes Einfamilienhaus. Bei der Besichtigung entdecken sie viele schöne Verzierungen und Details. Ein offenes Raumkonzept soll das Haus in neuem Glanz erstrahlen lassen.

