Das charmante Haus-Makeover

sixxStaffel 3Folge 9vom 17.01.2026
Folge 9: Das charmante Haus-Makeover

40 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6

Im geschichtsträchtigen "Old Southside"-Viertel entdecken Mina und Karen ein charmantes altes Haus. Strukturelle Arbeiten an dem Haus verschlingen zwar eine Menge ihres Budgets, doch das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen ...

sixx
