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Good Luck Guys

Ein explosiver Mix: Mit dem Ex gegen den Partner

JoynStaffel 4Folge 1vom 30.07.2026
Ein explosiver Mix: Mit dem Ex gegen den Partner

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Good Luck Guys

Folge 1: Ein explosiver Mix: Mit dem Ex gegen den Partner

48 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Zwölf Reality-Stars starten am Lost Beach in Thailand und erfahren erst vor Ort ihre Teampartner. Alte Flirts, Konflikte und neue Allianzen sorgen sofort für Spannungen. Im ersten Arrival Game erhält das Siegerteam die Macht über die Verteilung der Strandhütten: Luxus, Standard oder Minimal. Hitze, Schlafmangel und gefährliche Tiere setzen allen zu. Schnell wird klar: Der größte Gegner ist oft der eigene Teampartner.

Weitere Folgen in Staffel 4

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