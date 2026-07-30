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Überhitze Gemüter: Mehr Streit als Sand am Meer

JoynStaffel 4Folge 3vom 30.07.2026
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Folge 3: Überhitze Gemüter: Mehr Streit als Sand am Meer

47 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Am Lost Beach startet der Alltag - und mit ihm die ersten Spannungen. Beim Einkauf kommt es zu einem Missverständnis. Daraus wird schnell ein handfester Streit zwischen Nelly und Jeje. Aber auch unter den anderen ist die Stimmung alles andere als rosig. Nadja und Maurice bringen mit ihren Spannungen sogar das innere Teamgefüge zum Wanken. Sie kann ihm nicht verzeihen, wie er sich gegenüber einer Freundin verhalten hat. Wird auf diesen Funken bald ein Großbrand?

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