Überhitze Gemüter: Mehr Streit als Sand am MeerJetzt ohne Werbung streamen
Good Luck Guys
Folge 3: Überhitze Gemüter: Mehr Streit als Sand am Meer
47 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Am Lost Beach startet der Alltag - und mit ihm die ersten Spannungen. Beim Einkauf kommt es zu einem Missverständnis. Daraus wird schnell ein handfester Streit zwischen Nelly und Jeje. Aber auch unter den anderen ist die Stimmung alles andere als rosig. Nadja und Maurice bringen mit ihren Spannungen sogar das innere Teamgefüge zum Wanken. Sie kann ihm nicht verzeihen, wie er sich gegenüber einer Freundin verhalten hat. Wird auf diesen Funken bald ein Großbrand?
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Joyn