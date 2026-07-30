Erster Schock am Lost Beach: Nicht jede Hütte ist ein HeimJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 2: Erster Schock am Lost Beach: Nicht jede Hütte ist ein Heim
47 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Nach dem Start am Lost Beach leben die Teams mit den Konsequenzen des Arrival Games. Die Hütten werden verteilt und sorgen für große Unterschiede. Direkt folgt das erste Pearl Game, ein intensiver Wettkampf um die wichtigste Währung: Perlen. Nur mit Perlen können Nahrung, Hygiene und andere Ressourcen im Shop gekauft werden. Verlierer stehen ohne alles da und müssen im Dschungel Nahrung suchen. Kokosnüsse, Bananen und alles aus der Natur werden zu begehrten Schätzen.
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Good Luck Guys
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Joyn