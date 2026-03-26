Zwischen Bangen und HoffenJetzt kostenlos streamen
Grey's Anatomy
Folge 7: Zwischen Bangen und Hoffen
42 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Chloe und Mika werden schwerverletzt ins Grey Sloan Memorial eingeliefert. Chloe hat Quetschverletzungen, Mika muss wiederbelebt werden. Ihre Leber ist derart geschädigt, dass ein Streit über die Behandlung entbrennt - bis Bailey ein Machtwort spricht. Simone erfährt derweil, dass zwischen Jules und Mika mehr als nur Freundschaft ist.
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Grey's Anatomy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
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