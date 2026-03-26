Grey's Anatomy
Folge 8: Selbstüberschätzung
42 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Eine Hitzewelle hat Seattle im Griff. Im Grey Sloan Memorial sind alle elektiven Operationen abgesagt. Amelia hat einen schwierigen Fall, der als Notfall gilt. Die 20-jährige Jackie hat mehrere Hirn-Aneurysmen, die dringend versorgt werden müssen. Eins liegt so ungünstig, dass Jackie an die Herz-Lungenmaschine gehängt - und ihr Herz für eine gewisse Zeit gestoppt werden muss. Owens Laune ist derweil im Keller, als er zufällig sieht, wie vertraut Cass und Teddy miteinander sind.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Grey's Anatomy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Enthält Produktplatzierungen