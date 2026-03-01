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Grey's Anatomy

Explosionen

sixxStaffel 21Folge 5vom 25.03.2026
Explosionen

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Grey's Anatomy

Folge 5: Explosionen

42 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Levi und Lucas sollen mit dem Hubschrauber die schwer verletzte 10-jährige Ofelia aus einer Kleinstadt abholen. Levi überwindet seine Flugangst, um das Mädchen nach Seattle zu bringen. Teddy und Owen sind bei einer Paartherapeutin. Durch den Patienten Aurelio, dem es viel besser geht, nachdem sein Herz "explodiert" ist, kommen sie sich wieder näher. Indes beschwert sich Ben bei Winston, dass er bei der Behandlung von Darren Riley nicht verantwortungsvoller helfen kann.

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