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Grey's Anatomy

Kinderwunsch

sixxStaffel 22Folge 11vom 19.08.2026
Kinderwunsch

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Grey's Anatomy

Folge 11: Kinderwunsch

42 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Amelia kehrt nach einer dreimonatigen Auszeit zurück und trifft auf die neue plastische Chirurgin Toni Wright, die sie aus dem Medizinstudium kennt. Lucas Adams setzt alles daran, einer schwerkranken Patientin eine eingestellte Immuntherapie zu beschaffen, und gerät dabei mit Dr. Bailey aneinander. Währenddessen streiten sich Teddy und Winston über die Behandlung eines verzweifelten Herzpatienten.

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