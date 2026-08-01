Grey's Anatomy
Folge 12: Das große Los
42 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Am Grey Sloan Memorial Hospital stehen Dr. Altman und Dr. Ndugu vor ihrer bisher schwierigsten Herausforderung: Einer lebensrettenden Herzoperation an einem septischen Patienten. Dr. Bailey kämpft währenddessen verzweifelt um neue Behandlungsmöglichkeiten für eine junge Krebspatientin. Während ein Lotteriegewinn in der Notaufnahme für Aufruhr sorgt, offenbart Amelia einer neuen Bekanntschaft ein lang gehütetes Geheimnis. Zudem erfährt Jo, dass Link ihr etwas verschwiegen hat.
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Alle Staffeln im Überblick
Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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