Grey's Anatomy
Folge 4: Steckenpferde
42 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Bei einer komplexen Brustrekonstruktion nach einer Krebserkrankung kommt es zu unerwarteten Komplikationen. Zeitgleich wird ein junger Mann nach einem ungewöhnlichen Sportunfall in die Notaufnahme eingeliefert, dessen Verletzungen schwerwiegender sind als zunächst angenommen. Während Teddy mit den Folgen ihrer Trennung ringt, trifft Meredith eine wichtige Entscheidung über ihre Zukunft.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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