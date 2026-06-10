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Grey's Anatomy

Kampf um drei Leben

sixxStaffel 22Folge 6vom 10.06.2026
Kampf um drei Leben

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Grey's Anatomy

Folge 6: Kampf um drei Leben

41 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Ein schwerer Busunfall erfordert den vollen Einsatz der Rettungskräfte. Eine Radfahrerin kämpft ums Überleben, während Owen und Teddy nicht nur medizinische, sondern auch persönliche Spannungen bewältigen müssen. Gleichzeitig wird Jo mit einer lebensbedrohlichen Herzdiagnose konfrontiert, die ihre Schwangerschaft gefährdet. Zudem erschüttert eine schockierende persönliche Enthüllung von Dr. Webber das gesamte Krankenhaus.

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