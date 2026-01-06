Großstadtrevier
Folge 3: Harte%20Schule
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
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Weitere Folgen in Staffel 15
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Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12