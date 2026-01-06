Großstadtrevier
Folge 11: Maria
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Die neue Putzfrau Maria Schäuffele ist bei allen Leuten auf dem 14. Revier beliebt. Aber die fröhliche junge Frau lebt in Angst, denn sie ist vor ihrem gewalttätigen Mann, einem Fernfahrer, nach Hamburg geflohen. Herr Schäuffele jedoch kann sich mit dem Ende seiner Ehe nicht abfinden und ist seiner Frau gefolgt ...
Weitere Folgen in Staffel 15
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-20: NDR