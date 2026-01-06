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Großstadtrevier

Maria

ARD PlusStaffel 15Folge 11vom 06.01.2026
Maria

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Großstadtrevier

Folge 11: Maria

48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Die neue Putzfrau Maria Schäuffele ist bei allen Leuten auf dem 14. Revier beliebt. Aber die fröhliche junge Frau lebt in Angst, denn sie ist vor ihrem gewalttätigen Mann, einem Fernfahrer, nach Hamburg geflohen. Herr Schäuffele jedoch kann sich mit dem Ende seiner Ehe nicht abfinden und ist seiner Frau gefolgt ...

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