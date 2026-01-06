Großstadtrevier
Folge 4: Die große Bugwelle
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Dirk bekommt Besuch von seiner Patentochter Pia. Die selbstbewusste junge Frau stellt seine Nerven auf eine harte Probe. Dirks Wohnung wird von Pias partyfreudiger Clique auf den Kopf gestellt. Ein smarter Werber bietet Pia einen Job als Fotomodell in Amsterdam an. Was die 17-Jährige nicht ahnen kann: Sie soll als Drogenbotin eingesetzt werden ...
Weitere Folgen in Staffel 15
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9-15, Season 17: NDR