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Großstadtrevier

Die große Bugwelle

ARD PlusStaffel 15Folge 4vom 06.01.2026
Die große Bugwelle

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Folge 4: Die große Bugwelle

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Dirk bekommt Besuch von seiner Patentochter Pia. Die selbstbewusste junge Frau stellt seine Nerven auf eine harte Probe. Dirks Wohnung wird von Pias partyfreudiger Clique auf den Kopf gestellt. Ein smarter Werber bietet Pia einen Job als Fotomodell in Amsterdam an. Was die 17-Jährige nicht ahnen kann: Sie soll als Drogenbotin eingesetzt werden ...

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