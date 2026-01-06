Großstadtrevier
Folge 13: Nichts geht mehr
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Hannes Beckmann wird aus dem Gefängnis entlassen. Seine Ex-Freundin Betty hat inzwischen einen neuen Partner gefunden und will nicht, dass Hannes Kontakt zum gemeinsamen Sohn Leo aufnimmt. Dirk will seinem Jugendfreund Hannes helfen, eine neue Existenz aufzubauen. Doch dann entdeckt Hannes, dass ausgerechnet sein Ex-Komplize Bernd der neue Lebensgefährte Bettys ist. Als Bernd erschlagen aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf ihn.
Weitere Folgen in Staffel 15
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9-15: NDR