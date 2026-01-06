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Großstadtrevier

Nichts geht mehr

ARD PlusStaffel 15Folge 13vom 06.01.2026
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Folge 13: Nichts geht mehr

48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Hannes Beckmann wird aus dem Gefängnis entlassen. Seine Ex-Freundin Betty hat inzwischen einen neuen Partner gefunden und will nicht, dass Hannes Kontakt zum gemeinsamen Sohn Leo aufnimmt. Dirk will seinem Jugendfreund Hannes helfen, eine neue Existenz aufzubauen. Doch dann entdeckt Hannes, dass ausgerechnet sein Ex-Komplize Bernd der neue Lebensgefährte Bettys ist. Als Bernd erschlagen aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf ihn.

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