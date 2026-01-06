Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Glaubenssache

ARD PlusStaffel 14Folge 10vom 06.01.2026
Glaubenssache

GlaubenssacheJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 10: Glaubenssache

48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Eine mysteriöse Serie von Wohnungseinbrüchen beschäftigt &#39;Harry&#39; und Henning: ohne Gewaltanwendung und ohne Spuren zu hinterlassen, dringen Täter in Wohnungen ein. Als Krüger und Steiner wegen eines Nachbarschaftsstreits einen Hausbesuch machen, begegnen sie zwei Bibelwerbern, die von Tür zu Tür ziehen. Steiner und Krüger ahnen nicht, dass die Haustür-Missionare mit der Einbruchserie in Verbindung stehen ...

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 17 Staffeln und Folgen