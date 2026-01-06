Großstadtrevier
Folge 10: Glaubenssache
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Eine mysteriöse Serie von Wohnungseinbrüchen beschäftigt 'Harry' und Henning: ohne Gewaltanwendung und ohne Spuren zu hinterlassen, dringen Täter in Wohnungen ein. Als Krüger und Steiner wegen eines Nachbarschaftsstreits einen Hausbesuch machen, begegnen sie zwei Bibelwerbern, die von Tür zu Tür ziehen. Steiner und Krüger ahnen nicht, dass die Haustür-Missionare mit der Einbruchserie in Verbindung stehen ...
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12