Verlorene Tochter

ARD PlusStaffel 14Folge 9vom 06.01.2026
Folge 9: Verlorene Tochter

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Drogenfund an einer Schule: Für die Beamten vom 14. Revier Routine, aber keine Bagatelle. Während &#39;Harry&#39; und Henning bei ihren verdeckten Ermittlungen mit einem abgebrühten Kleindealer fertig werden müssen, beschäftigen sich Dirk und Anna mit der Suche nach der 14-jährigen Natalie, die die fragliche Schule besuchte. Hat ihr plötzliches Verschwinden etwas mit dem Drogenfall zu tun? Bei ihren Nachforschungen stoßen Dirk und Anna bald auf den geheimnisvollen Dohse, der vorgibt, bei der örtlichen Drogenberatung zu arbeiten ...

ARD Plus
