Großstadtrevier

Die Stunde der Frauen

ARD PlusStaffel 14Folge 12vom 06.01.2026
Folge 12: Die Stunde der Frauen

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Ruth Tögel bittet Dirk und Anna um Hilfe. Ihr Mann Otto wolle sie umbringen. Es stellt sich heraus, dass das Ehepaar im Altersheim &#39;Abendsonne&#39; unter entwürdigenden Umständen leben muss. Kein Wunder, dass sich die gegenseitige Aggression stündlich steigert. Hauptstreitpunkt zwischen den beiden alten Leuten ist das Geld. Otto Tögel will es Gewinn bringend anlegen und folgt dabei dem Rat der Schwester des Heimleiters, die nicht nur Tögel, sondern auch andere Heimbewohner finanziell berät ...

ARD Plus
