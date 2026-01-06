Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Der weiße Ritter

ARD PlusStaffel 14Folge 6vom 06.01.2026
Der weiße Ritter

Der weiße RitterJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 6: Der weiße Ritter

48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

In letzter Sekunde kann Dirk die 17-jährige Petra davon abbringen, vom Dach eines Hochhauses zu springen. Als er sie schließlich nach Hause bringt, erkennt er den Grund für die Verzweiflung: Das Mädchen wird von ihrem arbeitslosen Vater ausgebeutet und davon abgehalten, eine Lehrstelle anzunehmen. Dirks Einsatz für Petra macht ihn für die 17-Jährige zum väterlichen Freund und großen Beschützer – der Mann, von dem sie immer geträumt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 17 Staffeln und Folgen