Großstadtrevier
Folge 6: Der weiße Ritter
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
In letzter Sekunde kann Dirk die 17-jährige Petra davon abbringen, vom Dach eines Hochhauses zu springen. Als er sie schließlich nach Hause bringt, erkennt er den Grund für die Verzweiflung: Das Mädchen wird von ihrem arbeitslosen Vater ausgebeutet und davon abgehalten, eine Lehrstelle anzunehmen. Dirks Einsatz für Petra macht ihn für die 17-Jährige zum väterlichen Freund und großen Beschützer – der Mann, von dem sie immer geträumt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12