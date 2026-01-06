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Großstadtrevier

Diamantenfieber

ARD PlusStaffel 13Folge 11vom 06.01.2026
Diamantenfieber

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Großstadtrevier

Folge 11: Diamantenfieber

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Anna und Dirk wollen ihren Augen nicht trauen, als sie nach einer Reihe von Einbrüchen den Täter endlich auf frischer Tat ertappen: Josef Koch ist 70 Jahre alt, charmant und macht eigentlich einen äußerst seriösen Eindruck. Als der alte Herr auf dem Revier vernommen wird, trickst er die Beamten aus und verschwindet mit der Beute. Rolf Bogner kann es kaum glauben, als auch schon das Ehepaar vor ihm steht, das die bei ihnen gestohlene Diamantenkette abholen möchte. Die Kollegen vom 14. Revier geraten unter Druck. Sämtliche Juweliere in der Stadt werden informiert, und Dirk und Anna begeben sich auf die Suche nach dem Senior-Dieb und der Beute ...

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