Großstadtrevier
Folge 6: Angst
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Johanna Schäfer lebt zurückgezogen im Haus ihrer verstorbenen Eltern, wo sie eines Abends merkwürdige Geräusche hört und daraufhin verängstigt die Notrufnummer 110 wählt. Als Dirk Matthies und Anna Bergmann eintreffen, wiegelt die schüchterne Frau ab und behauptet, alles sei in bester Ordnung. Am nächsten Tag bestätigen sich Dirks und Annas vage Zweifel: Frau Schäfer soll – wie die beiden Beamten auch – im Prozess gegen einen Bankräuber aussagen. Doch die Frau zieht ihre Aussage überraschend zurück und entlastet den Angeklagten, dessen Komplize bislang nicht gefasst werden konnte ...
Weitere Folgen in Staffel 13
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-20: NDR