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Großstadtrevier

Abrakadabra

ARD PlusStaffel 13Folge 5vom 06.01.2026
Abrakadabra

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Folge 5: Abrakadabra

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Dirk Matthies trifft einen Kumpel aus alten Musiker-Zeiten wieder: Ulf ist ein sympathischer Spät-Hippie und ewiger Verlierer. Dabei hätte sich für ihn das Blatt zum Besseren wenden können, denn der Top-Hit &#39;Abrakadabra&#39; stammt von ihm. Aber Ulf wurde von Mike Decker, einem talentfreien Musikerkollegen, um seine Lorbeeren und Tantiemen betrogen ...

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