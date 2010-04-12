Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 031

Telenovela Staffel 3 Folge 1 vom 12.04.2010
43 Min. Folge vom 12.04.2010 Ab 6

Hanna verspätet sich bei ihrem Date mit Julius Stern, nachdem sie aus einem alten Brief erfahren musste, dass ihr Vater eine Affäre hatte. Sie trifft auf Maximilian, erkennt aber nicht, dass er Julius Stern ist. In Gesprächen mit Stefan gelingt es Hanna, die Bedeutung des Seitensprungs ihres Vaters zu relativieren - bis sie entdeckt, dass der Brief seiner Geliebten am Todestag ihrer Mutter verfasst wurde. Alexandra muss das PR-Problem wieder richten, dass die Julius-Stern-Kolumne verursacht hat. Als sie von Maximilian für ihr Krisenmanagement gelobt wird, schöpft sie neue Hoffnung, dass sie und Maximilian doch noch ein Paar werden könnten. Karl will sich tapfer seiner Diagnose stellen und leidet unter dem Mitleid seiner Umwelt. Er beschließt, sich selbst eine neue Aufgabe zu suchen. Caro sieht, wie viel Spaß Florian und Lina zusammen haben, und fühlt sich außen vor.

