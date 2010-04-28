Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 043
Hanna ist bestürzt, dass Finn plötzlich so ablehnend auf sie reagiert. Doch trotz der Probleme mit Finn freuen sich Hanna und Maximilian auf den Empfang in der Villa. Hanna ist glücklich, dass sie von Edith scheinbar freundlich aufgenommen wird, und bemerkt nicht, wie diese subtil einen Stachel setzt. Alexandra kann nur schwer ihr Leid wegen Hanna und Maximilian verbergen. Stefan gelingt es, die trübsinnige Alexandra aufzuheitern, und es kommt zu einem flüchtigen Moment der Nähe zwischen den beiden. Florian organisiert mit Caros Hilfe einen Gruselabend, mit dem er sich an Lina rächen will. Seine Rechnung geht auf, doch am Ende muss Caro feststellen, dass die Racheaktion Florian und Lina noch näher zusammen gebracht hat.
