Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 038

Telenovela Staffel 3 Folge 8 vom 21.04.2010
Folge 038

Folge 038Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 8: Folge 038

43 Min. Folge vom 21.04.2010 Ab 6

Alexandra beschließt, in Schönroda zu bleiben und die Liebe zwischen Hanna und Maximilian zu akzeptieren. Hanna und Alexandra beginnen voller Zuversicht mit der Umgestaltung des Fischerkrugs, doch Alexandra muss erkennen, dass sie das Glück von Hanna und Maximilian nicht ertragen kann. Maximilian stößt mit seinem Resort-Projekt unerwartet auf Schwierigkeiten. Er ahnt, dass Oskar dahinter steckt und muss sich fragen, welche Kompromisse er für die Erfüllung seines beruflichen Traums machen will. Jonas und Dana können ihren Streit vorläufig beilegen, während Caro sich voller Selbstzweifel fragt, ob Florian sie vielleicht zu dick findet. Mit Diät und Sport versucht sie, möglichst schnell abzunehmen.

