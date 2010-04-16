Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 035
Hannas Zukunftspläne schweißen die Freundinnen wieder zusammen. Doch als Hanna Julius Stern um Rat wegen des neuen Fischerkrug-Konzeptes fragen möchte, versucht Alexandra zu verhindern, dass Hanna und "Julius" sich treffen. Lina ist entsetzt, als Caro ihr vorwirft, sich hinter ihrem Rücken an Florian herangemacht zu haben. Dana bringt Lina auf eine Idee, wie sie ihre Freundschaft mit Caro retten könnte. Karl langweilt die neue Arbeit, und er ergreift gerne die Chance, sich handwerklich zu betätigen. Auf diese Weise ergattert er am Ende des Tages sogar einen richtigen Auftrag. Richard ist erleichtert, als er erfährt, dass Hanna die Stadt nicht verlassen wird. Doch er befürchtet, dass sie sich nach seinen Lügen endgültig von ihm abwenden könnte.
