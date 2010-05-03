Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 046
43 Min.Folge vom 03.05.2010Ab 6
Hanna fragt sich nach Alexandras Intrige, ob sie sich in Maximilian geirrt hat. Der ist entschlossen zu beweisen, dass er nicht hinter der Kolumne gegen den Fischerkrug steckt. Er durchschaut Alexandra und appelliert an sie, die Wahrheit zu sagen, um ihre Freundschaft mit Hanna zu retten. Lina versucht ihre Gefühle für Florian zu verdrängen. Verzweifelt bittet sie ausgerechnet Caro um Hilfe. Schließlich kommt es zu einem Kuss – allerdings nicht mit Florian ... Johann wird durch Gudruns Suche nach weiteren Betrugsopfern unangenehm an sein eigenes Geheimnis erinnert. Robert durchschaut das und überzeugt ihn, Gudrun zu unterstützen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hanna - Folge deinem Herzen
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises