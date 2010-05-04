Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 047

TelenovelaStaffel 4Folge 2vom 04.05.2010
Folge 047

Folge 047Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 2: Folge 047

43 Min.Folge vom 04.05.2010Ab 6

Hanna glaubt Maximilian, dass er nichts mit der Kolumne gegen den Fischerkrug zu tun hat, während Alexandra es schafft, ihn von seinem Verdacht, sie hätte die Kolumne geschrieben, abzubringen. Erst als Maximilian erkennt, dass Alexandra mit Finns Geburtsdatum auch sein Passwort kennt, wird ihm klar, dass sie doch die Schuldige ist. Karl ergattert versehentlich in einem Handwerker-Portal einen Großauftrag von Edith Castellhoff. Das überfordert seine Ich-AG erheblich, aber Edith überzeugt ihn mit einer Schilderung ihres eigenen Werdegangs, Herausforderungen anzunehmen. Linas Scharade, dass sie nicht auf Jungs steht, sorgt in ihrer Familie für Gesprächsstoff, während Lina mit gemischten Gefühlen erkennt, dass Florian sie schlagartig nur noch als Kumpel behandelt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen