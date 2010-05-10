Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 051
Hanna ist verletzt, weil Alexandra ihre Versöhnung abgelehnt hat. Sie versucht, sich auf die Eröffnung zu konzentrieren und ist überglücklich, als Maximilian einen wichtigen Starkoch zur Eröffnung mitbringt. Doch dann taucht Alexandra auf und droht mit einer aggressiven Anklage den ganzen Abend zu sprengen. Oskar ist von der Idee, das Fischerkruggrundstück für sein Resort zu verwenden, begeistert. Er schmiedet den bösen Plan, den Fischerkrug zu zerstören, um ihn dann billig aufkaufen zu können. Lina und Florian sind nach dem Kuss total verwirrt. Während Lina beginnt, sich ihren Gefühlen für Florian zu stellen, weist Florian Maximilians Vermutung, er könnte verliebt sein, weit von sich. Jonas ist tief verletzt, dass Dana ihn nicht heiraten will. Dana kämpft mit ihrem schlechten Gewissen und hofft, dass sie und Jonas sich bald wieder versöhnen.
